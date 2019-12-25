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Неизвестный избил мужчину в ночном клубе в центре Петербурга
Сегодня, 9:34
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Alena_Zinovieva

Неизвестный избил мужчину в ночном клубе в центре Петербурга

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Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Во вторник, 18 мая, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Александровской больницы. Медики рассказали о госпитализации мужчины 1976 года рождения с травмами головы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Петербуржца доставили в больницу из ночного клуба на Садовой улице в тяжелом состоянии. Пострадавший рассказал, что 15 мая около двух часов ночи его избил неизвестный. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и пневмонию.

В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее неизвестный изнасиловал маленькую девочку в лесополосе на улице Адмирала Черокова.

Фото: Piter.TV

Теги: драка, травма головы
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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