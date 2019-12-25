На 69-м году жизни скончался актёр Виктор Проскурин

Причина смерти известного артиста не раскрывается.

В возрасте 68 лет ушел из жизни заслуженный артист РСФСР, актер Виктор Проскурин. О трагическом событии в своем Facebook-аккаунте сообщила его супруга, Ирина Хонда. В частности, она отметила, что сама находится в шоке, все произошло "неожиданно, как и любая смерть". Причина смерти артиста не раскрывается.

Виктор Проскурин – актер театра, кино и дубляжа. Зрители запомнили его по ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса", "Выйти замуж за капитана","12 стульев", "Жестокий романс" и многим другим.

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