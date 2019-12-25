  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На 69-м году жизни скончался актёр Виктор Проскурин
Сегодня, 9:24
66
fvbykov

На 69-м году жизни скончался актёр Виктор Проскурин

0 0

Причина смерти известного артиста не раскрывается.

В возрасте 68 лет ушел из жизни заслуженный артист РСФСР, актер Виктор Проскурин. О трагическом событии в своем Facebook-аккаунте сообщила его супруга, Ирина Хонда. В частности, она отметила, что сама находится в шоке, все произошло "неожиданно, как и любая смерть". Причина смерти артиста не раскрывается. 

Виктор Проскурин – актер театра, кино и дубляжа. Зрители запомнили его по ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса", "Выйти замуж за капитана","12 стульев", "Жестокий романс" и многим другим.

Ранее мы сообщали о том, что Джонни Депп сыграет Джокера в новом "Бэтмене". Режиссером картины может выступить Тим Бертон.

Фото: Pixabay

Теги: актёр, потеря, россия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии