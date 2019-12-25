На 65-м году жизни скончался архитектор и реставратор Сергей Павлов

Главный автор проектов ГМЗ "Петергоф" умер 31 августа.

Ведущий архитектор музея-заповедника "Петергоф" умер из-за тяжелой болезни 31 августа в возрасте 64 лет. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Сергей Павлов занимался реставрацией Троицкого собора, храма Иоанна Кронштадтского, Дворовых конюшен города, церковного павильона Большого Меншиковского дворца в Ораниенбауме. Последним проектом архитектора была реконструкция Нижней дачи Николая II.

Друзья и коллеги с теплом вспоминают профессионала Павлова. По их словам, он горячо любил свою работу и всегда отдавал ей всю энергию.

Ранее на Piter.tv сообщили, что ушел из жизни арбитр FIFA Александр Березкин.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Петергоф"