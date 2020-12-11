На 62-м году жизни скончался петербургский метатель молота Игорь Никулин

Личный рекорд спортсмена составлял 84.48 м.

Ушел из жизни петербургский легкоатлет, известный метатель молота Игорь Никулин. Спортсмен скончался 7 ноября в возрасте 61 года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по физической культуре и спорту Петербурга.

В публикации сообщили, что "не стало замечательного легкоатлета – бронзового призера летних Олимпийских игр 1992 года в метании молота, неоднократного призера чемпионатов Европы Игоря Юрьевича Никулина". О причинах смерти спортсмена не сообщается.

Советский и российский легкоатлет, чемпион СССР 1981, 1982 и 1984 годов и серебряного призера чемпионата 1980 и 1983 годов был сыном другого титулованного петербургского легкоатлета – Юрия Никулина. На чемпионатах Европы он завоевал серебро и две бронзы. На Олимпиаде в Барселоне в 1992 году Игорь Никулин получил бронзовую медаль. Личный рекорд спортсмена составлял 84.48 м.

Ранее Михаил Коляда выиграл серебро на этапе Гран-при в Италии.

Фото: Вконтакте / ВФЛА / Легкая атлетика России