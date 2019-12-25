Легкоатлетку из Петербурга Наталью Антюх лишили золота Олимпиады-2012 из-за допинга

В апреле прошлого года Антюх дисквалифицировали на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Ранее в 2017 году ее уже лишали серебра Афин — у ее партнерши по эстафете Антонины Кривошапки в крови обнаружили допинг.

Стало известно, что петербургской легкоатлетке, победительнице Олимпиады в Лондоне в беге на 400 метров с барьерами, Наталье Антюх аннулировали результаты по причине использования запрещенных субстанций или методов. Об этом в понедельник, 24 октября, пишет пресс-служба AIU.

По данным ТАСС, результаты Антюх аннулированы с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года. Таким образом, российская спортсменка будет лишена золотой медали. Решение вынесет Международный олимпийский комитет. Победу могут присвоить американке Лашинде Демус.

В апреле прошлого года Антюх дисквалифицировали на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Ранее в 2017 году ее уже лишали серебра Афин — у ее партнерши по эстафете Антонины Кривошапки в крови обнаружили допинг.

Наталья Антюх - заслуженный мастер спорта России. Она получила орден Дружбы за большой вклад в развитие физической культуры и спорта.

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