На 53% вырос спрос на дворников в Петербурге

По СЗФО насчитывается свыше 1200 вакансий в сфере ЖКХ, из них 78% приходится на Петербург.

В Петербурге спрос на работников ЖКХ вырос на 65% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишут в hh.ru.

В городе на 53% вырос спрос на дворников, трактористов, машинистов уборочной техники, инженеров по ремонту оборудования, разнорабочих-коммунальщиков и операторов диспетчерской службы. На втором месте по числу новых вакансий и спросу на работников — компании, которые занимаются обслуживанием канализации и водоснабжением. Городу также требуются специалисты из сферы монтажа, сервиса и ремонта слаботочных сетей и энергоснабжения.

По СЗФО насчитывается свыше 1200 вакансий в сфере ЖКХ, из них 78% приходится на Петербург. Аналитики фиксируют рост зарплат, так оклад дворников увеличился на 2 тыс. рублей — до 35 тыс. рублей. Петербургские инженеры теперь получают в среднем порядка 75 тыс. рублей. Машинистам уборочной техники в Петербурге готовы платить в среднем до 60 тыс. рублей.

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Фото: Piter.tv