Беглов пообещал разобраться во всех случаях ошибочной мобилизации

Губернатор сообщил, что одна из главных задач – добиться полного соблюдения требований законов.

В среду, 28 сентября, градоначальник Петербурга призвал жителей писать ему об ошибочно мобилизованных. Обращения он будет принимать на личной странице в социальной сети "Вконтакте".

Губернатор сообщил, что одна из главных задач – добиться полного соблюдения требований законов. Тем, кто получил повестку, но имеет право на отсрочку, глава города советует идти в военкомат со всеми подтверждающими документами.

Ранее вакансии "с бронью от мобилизации" открылись в Петербурге. Всего в стране таких вакансий только 13, при этом количество просмотров превышает средние показатели.

Фото: Piter.tv

