Беглов пообещал разобраться во всех случаях ошибочной мобилизации

В среду, 28 сентября, градоначальник Петербурга призвал жителей писать ему об ошибочно мобилизованных. Обращения он будет принимать на личной странице в социальной сети "Вконтакте".
Губернатор сообщил, что одна из главных задач – добиться полного соблюдения требований законов. Тем, кто получил повестку, но имеет право на отсрочку, глава города советует идти в военкомат со всеми подтверждающими документами.
Ранее вакансии "с бронью от мобилизации" открылись в Петербурге. Всего в стране таких вакансий только 13, при этом количество просмотров превышает средние показатели.
Фото: Piter.tv
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