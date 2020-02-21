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Беглов пообещал разобраться во всех случаях ошибочной мобилизации
Сегодня, 20:51
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Беглов пообещал разобраться во всех случаях ошибочной мобилизации

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Губернатор сообщил, что одна из главных задач – добиться полного соблюдения требований законов.

В среду, 28 сентября, градоначальник Петербурга призвал жителей писать ему об ошибочно мобилизованных. Обращения он будет принимать на личной странице в социальной сети "Вконтакте". 

Губернатор сообщил, что одна из главных задач – добиться полного соблюдения требований законов. Тем, кто получил повестку, но имеет право на отсрочку, глава города советует идти в военкомат со всеми подтверждающими документами.

Ранее вакансии "с бронью от мобилизации" открылись в Петербурге. Всего в стране таких вакансий только 13, при этом количество просмотров превышает средние показатели. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: мобилизация, ошибки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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