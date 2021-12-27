На 50% повысят стоимость часа парковки в центре Петербурга

Плата на пользование перехватывающими автостоянки будет 100 рублей в час вне зависимости от адреса.

Стало известно, что в Смольном определились с новыми расценками на платную парковку в центре Петербурга. Документ опубликовали 15 апреля на сайте Смольного, сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.

Водители категорий А и В будут платить по 150 рублей в час за парковку на площади Островского, Лиговском проспекте, Греческой улице и Казанской площади. За целый день стоянки придётся отдать 1200 рублей.

На Синопской набережной стоимость парковочного мечта составит 120 рублей, в Петергофе и Ломоносове — 100 рублей, а в Кронштадте — 30 рублей за час. Стоянки в Шушарах, на проспектах Народного Ополчения и Маршала Жукова – 150 рублей. В 170 рублей — на улице Пилотов, в 200 рублей — в 5-м Предпортовом проезде и на Толмачёвской улице, в 220 рублей — на улице Оптиков и в 230 рублей — на улице Коммуны. Целый день стоянки обойдётся от 2200 до 3600 рублей.

Отметим, что плата на пользование перехватывающими автостоянки будет 100 рублей в час вне зависимости от адреса.

Ранее мы писали, что в пяти районах Петербурга временно ограничат движение.

Фото: Piter.tv

