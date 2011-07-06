В пяти районах Петербурга временно ограничат движение

Ограничения вступят в силу с 18 по 22 апреля.

С 18 по 22 апреля ограничат движение в пяти районах Петербурга, передают в пресс-службе ГАТИ.

С 18 апреля по 25 мая ограничат движение по Ново-Московскому мосту в Адмиралтейском районе. Там буду устанавливать пешеходные ограждения.

С 20 апреля по 17 мая движение ограничат в районе домов 63–65 по Северному проспекту в Калининском районе. Специалисты будут устанавливать новые светофоры.

С 19 апреля по 15 октября 2023 ограничат движение на улице Коли Томчака в Московском районе. Там размесят пешеходную галерею.

С 20 апреля по 18 мая ограничат движение по улице Дыбенко на участке от Дальневосточного проспекта до проспекта Солидарности. На этом участке пройдет ремонт асфальта.

С 22 апреля по 3 июня ограничат движение по четной стороной Репищевой улицы на участке от улицы Щербакова до Вербной улицы в Приморском районе. На этом участке будут прокладывать инженерные сети.

Фото: Piter.tv