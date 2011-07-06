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В пяти районах Петербурга временно ограничат движение
Сегодня, 21:37
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В пяти районах Петербурга временно ограничат движение

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Ограничения вступят в силу с 18 по 22 апреля.

С 18 по 22 апреля ограничат движение в пяти районах Петербурга, передают в пресс-службе ГАТИ.

С 18 апреля по 25 мая ограничат движение по Ново-Московскому мосту в Адмиралтейском районе. Там буду устанавливать пешеходные ограждения. 

С 20 апреля по 17 мая движение ограничат в районе домов 63–65 по Северному проспекту в Калининском районе. Специалисты будут устанавливать новые светофоры. 

С 19 апреля по 15 октября 2023 ограничат движение на улице Коли Томчака в Московском районе. Там размесят пешеходную галерею. 

С 20 апреля по 18 мая ограничат движение по улице Дыбенко на участке от Дальневосточного проспекта до проспекта Солидарности. На этом участке пройдет ремонт асфальта. 

С 22 апреля по 3 июня ограничат движение по четной стороной Репищевой улицы на участке от улицы Щербакова до Вербной улицы в Приморском районе. На этом участке будут прокладывать инженерные сети. 

Фото: Piter.tv

Теги: асфальт, движение, районы, ремонт, светофоры, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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