На 4% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге

Среди вирусов преобладали РС-вирус и риновирусы.

В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 4,1% по сравнению с прошлой неделей. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по городу.

Среди вирусов преобладали РС-вирус и риновирусы. Среди вирусов гриппа чаще всего регистрировался вирус гриппа В, реже обнаруживались вирусы гриппа А. В целом заболеваемость находится на 16,2% ниже недельного эпидемического порога.

Ранее уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге возрос на 14,1%. Особенно выросла доля гриппа B, провоцирующего пневмонию.

Фото: Piter.tv

