На 47% вырос спрос на аренду жилья в Петербурге

Отмечается, что спрос также растет и в Екатеринбурге и Тюмени – 46%.

На 47% увеличился спрос на жилье в Петербурге по сравнению с прошлым годом. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе "Авито. Недвижимость".

Средняя стоимость аренды выросла на 14% или до 25 тыс. рублей. Отмечается, что спрос также растет и в Екатеринбурге и Тюмени – 46%. По стране в среднем арендные ставки выросли на 14%. Средняя стоимость объекта составляет 19 244 рубля за объект.

В Сочи более всего увеличились ставки за год – жилье подорожало в 1,5 раза. В Калининграде стоимость увеличилась на 33%, в Москве – на 22%. Россияне за прошлый стали чаще интересоваться долгосрочной арендой – показатель вырос на 18%.

Ранее мы писали, что в Петербурге сдают квартиру, где кухня находится под унитазом, за 9 тыс. рублей.

Фото: pexels



