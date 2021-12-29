В Петербурге сдают квартиру, где кухня находится под унитазом, за 9 тыс. рублей

В ванной комнате туалет расположен на отдельном постаменте, однако стиральной машины в квартире нет.

В среду, 2 февраля, на сайте объявлений в Петербурге выставили квартиру площадью 10 метров. Ежемесячная аренда, согласно объявлению, составляет 9 тыс. рублей.

Жилье находится на Малой Охте в доме 14, корпус 1, по улице Стахановцев. На опубликованных фото видно, что санузел расположен над спальным местом, которое и занимает большую часть квартиры. Квартира оснащена техническими приборами: утюг, микроволновка, духовка и чайник.

В ванной комнате туалет расположен на отдельном постаменте, однако стиральной машины в квартире нет. На этот случай в доме есть прачечная с двумя стиральными машинами.

Фото: Telegram / Двач