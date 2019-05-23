На 44% упали продажи апартаментов в Петербурге

В Петербурге увеличилась стоимость квадратов по всем категориям предложений в среднем на 9-28%.

За первый квартал этого года объём свободного предложения на рынке апартаментов Петербурга составил 142 тыс. квадратных метров, прибавив 12% за три месяца. Об этом рассказали в консалтинговой компании Knight Frank St Petersburg.

Как сообщили в организации, в текущем году открылись продажи в трёх апарт-отелях, общее количество юнитов в новых объектах составило более 1,1 тысячу штук. При этом сервисный формат сохранил лидирующие позиции на петербургском рынке.

Всего с начала 2022 года в городе продали менее тысячи различных апартаментов. Это на 44% меньше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Отмечается, что в Петербурге увеличилась стоимость квадратов по всем категориям предложений в среднем на 9-28%.

Ранее мы писали, что трехэтажные апартаменты с видеокамерами открылись в Петербурге для уличных котов. Чтобы такая постройка появилась во дворе, нужно связаться с проектом "Среда обитания".

Фото: Piter.tv