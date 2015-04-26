На 40% выросли собственные доходы Петербурга

По словам градоначальника, поступления от налога на прибыль выросли на 60%.

За первый квартал 2022 года Петербург получил на 40% больше собственных доходов, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщил губернатор Петербурга в ходе радиообращения.

По словам градоначальника, поступления от налога на прибыль выросли на 60%. Предприятия продолжают выполнять поставленные задачи. В частности, на минувшей неделе петербургские корабелы спустили на воду подводную лодку "Уфа".

Ранее мы писали, что Смольный решил не проводить весеннюю корректировку бюджета. Пока неясно, насколько сократятся доходы города.

Фото: Piter.tv