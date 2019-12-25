Смольный решил не проводить весеннюю корректировку бюджета

Пока неясно, насколько сократятся доходы города.

Весенней корректировки бюджета Петербурга не будет. Об этом 25 марта на своей странице в "ВКонтакте" сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

По словам чиновника, сейчас правительство просчитывает риски, связанные с возможным сокращением доходов бюджета. Смольный работает над приоритезацией расходов.

Заверяю - все социальные обязательства, поручения Президента и Губернатора Александра Беглова будут выполнены. Строительство социальных объектов тоже в приоритете - будем как достраивать начатые, так и начинать строить новые. Алексей Корабельников.

Ожидалось, что доходы Петербурга в 2022 году составят 890,7 млрд рублей. Из-за снижения деловой активности, по всей видимости, фактическая цифра будет меньше. Недавно в комитете по благоустройству сообщили, что планируется секвестирование бюджета.

Фото: Piter.tv