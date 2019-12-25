На 3,4% выросли объемы производства сельхозпродукции в Ленобласти

На 6,1% – до 12,9 тыс. тонн – выросло количество тепличных овощей, собранных в сельхозпредприятиях региона.

В Ленобласти растут объемы производства сельхозпродукции. С начала 2022 года производство валовой продукции сельского хозяйства увеличилось на 3,4% – до 34,8 млрд рублей – по сравнению в с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные Петростата.

Так, мяса произведено на 5,5% больше (157,1 тыс. тонн), яиц – на 1,3% (1,441 млрд шт.), молока – на 2,5% (277,9 тыс. тонн). Выросли и надои молока на одну корову, этот показатель увеличился на 4%, до 3 926 кг. Помимо этого, за пять месяцев предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности отгрузили товаров на 92,2 млрд рублей – на 24,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В этом году в области яровыми засеяли на 12,6% больше площадь, чем раньше. На 6,1% – до 12,9 тыс. тонн – выросло количество тепличных овощей, собранных в сельхозпредприятиях региона.

Ранее в Ленобласти в здании бывшего частного детсада полицейские обнаружили плантацию конопли. Из незаконного оборота изъято почти 13 килограммов марихуаны.

Фото: phxere

