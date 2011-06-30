На 37% снизилось количество сделок на вторичном рынке недвижимости в Петербурге

За этот год продажи на рынке "вторички" упали на треть.

В Петербурге снизилось количество сделок со вторичной недвижимостью. За октябрь зарегистрировали 6 899 сделок. Это на 37,5% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Информация об этом следует из данных Росреестра.

За этот год продажи на рынке "вторички" упали на треть. С начала 2022 года зарегистрировали 67 263 сделки по договорам купли-продажи. Это на 32,4% ниже, чем за аналогичный период 2021 года. Кроме этого, снизилось количество сделок по договорам долевого участия, но не существенно. В октябре 2022 года зарегистрировал 5 333 сделки, это на 2,4% меньше, чем в октябре прошлого года. С января по октябрь заключили 53 388 сделок – почти на 12% меньше, чем за тот же период год назад.

С привлечением ипотечных средств за октябрь зарегистрировали 12 509 сделок. Это на 8,4% меньше, чем в октябре прошлого года. В целом с начала года число таких сделок сократилось до 119 212 – на 22,7%.

Ранее на 40% вырастет платеж по ипотеке при отмене льготной программы. Для студии стоимостью 4,5 млн рублей с первым взносом 15% и льготным ипотечным кредитом в размере 3,8 млн рублей сроком на 25 лет по ставке 6,7% годовых платеж составит порядка 26 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv

