На 40% вырастет платеж по ипотеке при отмене льготной программы

Для студии стоимостью 4,5 млн рублей с первым взносом 15% и льготным ипотечным кредитом в размере 3,8 млн рублей сроком на 25 лет по ставке 6,7% годовых платеж составит порядка 26 тыс. рублей.

Если отменят программу льготной ипотеки при типовой ставке в 10,74%, то ежемесячный платеж при покупке первичного жилья вырастете на 40%. Об этом 18 ноября "РБК-Петербург" со ссылкой на экспертов.

Для студии стоимостью 4,5 млн рублей с первым взносом 15% и льготным ипотечным кредитом в размере 3,8 млн рублей сроком на 25 лет по ставке 6,7% годовых платеж составит порядка 26 тыс. рублей.

При ипотечном кредите со ставкой 10,75% ежемесячный платеж увеличится на 40%, или 11 тысяч рублей, и составит порядка 37 тысяч рублей. Ранее о завершении ипотечной госпрограммы на новостройки заявил замминистр финансов Алексей Моисеев. Эксперты считают, что это может привести к обвалу рынка.

Ранее на петербургском рынке новостроек заключили 93% сделок через ипотеку. При этом 72% сделок приходятся на ипотеку с господдержкой, как и в сентябре.

Фото: Piter.tv

