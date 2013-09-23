На 29% увеличился оборот петербургского общепита в июне

В июне по сравнению с маем выросли траты на сувениры, общепит и такси, благодаря тому, что в Петербурге проходил Евро-2020.

В субботу, 10 июля, стало известно, что в июне по сравнению с маем оборот петербургского общепита вырос на 29%. Об этом сообщает АБН.

В июне по сравнению с маем выросли траты на сувениры, общепит и такси, благодаря тому, что в Петербурге проходил Евро-2020. В связи с этим предприниматели получили возможность увеличить заработки.

Так, в июне по сравнению с прошлым месяцем в городе количество платежей в общепите выросло на 37%, а оборот — на 29%. Несмотря на то что средний чек снизился на 6%, он все равно остался высоким и составил 2048 рублей.Об этом сообщили эксперты ЮMoney и "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД" (входят в экосистему Сбера).

Эксперты отметили также рост трат на сувениры за тот же период: они увеличились на 24%, а их оборот – на 32%. Средний чек вырос на 6%, и стал больше, чем месяцем ранее. Он составил 3934 рубля.

И в категория такси заметен рост – петербуржцы значительно чаще стали пользоваться им. Так, траты в июне возросли на 64% в сравнении с предыдущим месяцев, а оборот сервисов вырос на 50%. Средний чек – на 13% и составил 2302 рубля.

Ранее Piter.tv сообщал, что Смольный опубликовал фото рейдов по торговым центрам и объектам общепита.

Фото: Piter.tv

