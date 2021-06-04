На 2-м Рабфаковском переулке горела "трешка"

Полностью выгорела комната площадью 15 квадратных метров.

Сегодня, 28 августа, в Невском районе вспыхнула квартира. Пожар произошел на 2-м Рабфаковском переулке, 9. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Диспетчер получил информацию о возгорании в 15:44. Тушить пламя отправились 20 спасателей и четыре спецмашины.

Выяснилось, что огонь распространился по трехкомнатной квартире. Полностью выгорела комната площадью 15 квадратных метров. В 15:57 пламя локализовали.

По предварительным данным, никто не пострадал. Выясняется причина случившегося.

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Фото: Piter.tv