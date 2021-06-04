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На 2-м Рабфаковском переулке горела "трешка"
Сегодня, 16:00
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На 2-м Рабфаковском переулке горела "трешка"

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Полностью выгорела комната площадью 15 квадратных метров.

Сегодня, 28 августа, в Невском районе вспыхнула квартира. Пожар произошел на  2-м Рабфаковском переулке, 9. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. 

 Диспетчер получил информацию о возгорании в 15:44. Тушить пламя отправились 20 спасателей и четыре спецмашины.

Выяснилось, что огонь распространился по трехкомнатной квартире. Полностью выгорела комната площадью 15 квадратных метров. В 15:57 пламя локализовали. 

По предварительным данным, никто не пострадал. Выясняется причина случившегося.

Ранее на Piter.tv: жителя Петербурга выгнали из квартиры на Тихоокеанской школьник, стрелок и безработный юноша.

Фото: Piter.tv

Теги: горела квартира, пострадали люди
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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