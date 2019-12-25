На 2-м Муринском проспекте перевернулся Renault

Водителю автомобиля стало плохо во время поездки, он не справился с управлением.

На 2-м Муринском проспекте автомобиль Renault Duster попал в ДТП. Как уточняют очевидцы, владелец машины толкнул правым боком такси Ситимобил и затем поднялся в воздух на 2 метра, после чего перевернулся. О происшествии рассказали свидетели аварии в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 14 марта.

Известно, что водителю стало плохо в пути, поэтому он не справился с управлением. На место ДТП приехали близкие водителя, они забрали его домой. Сейчас он чувствует себя нормально.

Ранее в Piter.tv сообщили, что в аварии на Наличной погиб таксист.

Фото: Вконтакте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"