Грузоподъемный кран уничтожил автомобиль на 2-ом Муринском проспекте

Ответственная строительная компания пообещала возместить полученный ущерб.

В среду, 21 августа, в Выборгском районе на два припаркованных автомобиля рухнул грузоподъемный кран. Инцидент случился у дома №14 на 2-ом Муринском проспекте. Подъемник упал с крыши дома во время проведения строительных работ. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" с ссылкой на очевидца события.

Конструкция приземлилась неподалеку от детской площадки, но рядом никого не оказалось. Автомобилям "Mazda" и "Peugeot" повезло меньше: у одного из них проломило крышу, второй пострадал не столь сильно. В обслуживающем ЖСК №418 отметили, что они не знали о том, что на территории работают с краном.

Строительная компания, которая занимается ремонтом по данному адресу, пообещала возместить владельцам автомобилей причиненный ущерб.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что пожилой рабочий серьезно покалечился на складе в Невском районе.

Фото: "Фонтанка.ру"