  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пожилой рабочий серьезно покалечился на складе в Невском районе
Сегодня, 15:39
41
Cherepanov

Пожилой рабочий серьезно покалечился на складе в Невском районе

0 0

Мужчину доставили в Александровскую больницу с множественными травмами.

Во вторник, 20 августа, в Невском районе на складе бумажного предприятия "Невская застава" покалечился 62-летний рабочий. Его госпитализировали в Александровскую больницу около 12:00, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Пострадавшего поместили в реанимацию. У него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и ссадины по всему телу. Врачи оценили состояние мужчины как тяжелое.

На данный момент известно, что происшествие назвали производственной травмой.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что прорыв теплосети у метро "Улица Дыбенко" попал на видео.

Фото: Pixabay

Теги: производственная травма, происшествие спб, рабочий покалечился на складе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии