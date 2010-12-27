Пожилой рабочий серьезно покалечился на складе в Невском районе

Мужчину доставили в Александровскую больницу с множественными травмами.

Во вторник, 20 августа, в Невском районе на складе бумажного предприятия "Невская застава" покалечился 62-летний рабочий. Его госпитализировали в Александровскую больницу около 12:00, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Пострадавшего поместили в реанимацию. У него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и ссадины по всему телу. Врачи оценили состояние мужчины как тяжелое.

На данный момент известно, что происшествие назвали производственной травмой.

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