Прорыв теплосети у метро "Улица Дыбенко" попал на видео

Очевидцы сообщили, что во время аварии никто не пострадал.

В среду, 21 августа, в Невском районе у станции метро "Улица Дыбенко" прорвало трубу горячего водоснабжения. Напор воды продырявил асфальт и раскидал камни по улице. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Авария произошла рядом с остановкой и пешеходным переходом. По словам очевидцев, никто из прохожих не пострадал. Повреждения могли получить только припаркованные у забора велосипеды. Также на месте работали сотрудники скорой помощи.

Напомним, что сегодня на данном участке проводят повторные испытания теплосетей.

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