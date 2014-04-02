На 2,5 млн рублей оштрафовали заведующую детсадом в Петербурге

В августе 2020 года Щур заключила трудовой договор с медсестрой, которую якобы нанимала на должность уборщицы на 0,25 ставки. Позже экс-заведующая выпустила приказ о выплате уборщице премии, но в результате Щур забрала деньги себе.

В понедельник, 22 августа, Красногвардейский суд Петербурга огласил приговор бывшей заведующей ГБДОУ Детский сад № 34 Аллы Щур. Ее признали виновной в мошенничестве, получении взятки, а также присвоении или растрате. Суд вынес наказание в виде штрафа в 2,5 млн рублей.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, с 14 февраля 2019по 13 апреля 2021 года Щур, угрожая увольнением, заставила двух бухгалтеров выплачивать ей премии сверх положенного. Выплаты превышали ограничения, которые установила районная администрация. Экс-заведующая также с помощью запугивания получила часть премии от воспитательницы и бухгалтера.

В августе 2020 года Щур заключила трудовой договор с медсестрой, которую якобы нанимала на должность уборщицы на 0,25 ставки. Позже экс-заведующая выпустила приказ о выплате уборщице премии, но в результате Щур забрала деньги себе. Отмечается, что заведующая, пугая созданием неблагоприятных условий работы и увольнением, заставила воспитателей, бухгалтеров и медсестру перевести ей в общей сложности около 1,8 миллиона рублей

Ранее условный срок получил водитель, который насмерть сбил петербурженку на трамвайных путях. Во время расследования мужчина извинился перед потерпевшими и возместил вред второму выжившему пешеходу.

Фото: Piter.tv

