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На 27-й линии В.О. появится коворкинг с сауной
Сегодня, 9:48
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На 27-й линии В.О. появится коворкинг с сауной

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Также в комплексе будет зал для занятий йогой.

На 27-й линии В.О. в Петербурге откроется новый коворкинг Smart, в котором будут не только пространства для работы, но для отдыха. Здесь горожане смогут провести время в сауне и в студии йоги. Об этом сообщили в "Коммерсант СПб".

Коворкинг под названием "Smart-Финансист" откроет свои двери 14 июня. Площадка расположилась на площади 2 тыс. квадратных метров. В здании одновременно смогут находиться 280 человек. 

На данный момент коворкинги сети открыты на Коломяжском, Шпалерной, Кирочной и проспекте Энгельса.

Ранее на Piter.tv: обновленное пространство "ПРОСТО" открылось в Петербурге.

Фото: Pexels

 

 

Теги: 27 линия во, васильевский остров, йога, коворкинг, молодежь, площадка для работы, сайна
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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