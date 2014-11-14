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На 20% вырастут зарплаты губернатора, депутатов и чиновников в Петербурге
Сегодня, 19:22
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На 20% вырастут зарплаты губернатора, депутатов и чиновников в Петербурге

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Общая сумма всех выплат составит 697 млн рублей. За проголосовало 44 депутата, против и воздержались по одному.

В четверг, 23 июня, депутаты парламента Петербурга утвердили в первом чтении законопроект об увеличении зарплаты себе, губернатору и чиновникам. Документ внесен в парламент от имени государства. 

По словам представителя Смольного в ЗакСе Константина Сухенко, существующий уровень доходов таков, что он "негативно сказывается на привлечении квалифицированных кадров". Он уточнил, что заработная плата вырастет у около 8 тысяч сотрудников.

Общая сумма всех выплат составит 697 млн рублей. За проголосовало 44 депутата, против и воздержались по одному.

Планируется, что со следующего года губернатор будет получать увеличенную годовую надбавку: вместо пяти окладов — семь.

Ранее мы писали, что в Петербурге в первом чтении приняли закон о реновации. В документе указано, что старые здания должны заменить на новые, и создать новые социальные объекты.

Фото: Piter.tv
 

Теги: депутаты, закс, зарплата, чиновники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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