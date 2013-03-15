В Петербурге в первом чтении приняли закон о реновации

В документе указано, что старые здания должны заменить на новые, и создать новые социальные объекты.

В четверг, 23 июня, в петербургском ЗакСе в первом чтении приняли законопроект о комплексном развитии территории города. За принятие проголосовали 34 депутата, против – 11.

В документе указано, что старые здания должны заменить на новые, и создать новые социальные объекты. Под "комплексное развитие территории" могут попасть не только дома, которые признаны аварийными, но и объекты, возведенные с 1957 по 1970 годы. Собрание собственником по этому вопросу должны будут проводить в течение 60 дней с момента публикации проекта решения о реновации. Горожанам, попавшим под реновацию, обещают выплатить бюджетные средства для приобретения нового имущества.

По словам Вишневского, законом о реновации прикроют зачистку территории для застройщиков и принудительное переселение горожан.

Ранее Минтруд пересмотрит позицию по законопроекту о соцобслуживании военных инвалидов. Антон Котяков пообещал сенаторам пересмотреть позицию ведомства.

Фото: Piter.tv

