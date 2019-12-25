Антон Котяков пообещал сенаторам пересмотреть позицию ведомства.

Минтруд пересмотрит позицию по законопроекту о соцобслуживании военных инвалидов. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства Антон Котяков, выступая в рамках правительственного часа в верхней палате парламента. Эксперт заметил, что чиновники пересмотрят свою отрицательную позицию по данному вопросу. Речь идет о законопроекте по бесплатному социальному обслуживанию для лиц, которые признаны инвалидами боевых действий.

Сегодня я вернусь, посмотрю законопроект, который вы сейчас озвучили, посмотрю позицию Минтруда. По всей вероятности, там были еще и несколько другие аргументы, которые изложены в заключении. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

На пленарном заседании секретарь генерального совета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак напомнил министру о том, что ранее парламентом России был подготовлен законопроект, устанавливающий бесплатное социальное обслуживание для инвалидов боевых действий I и II группы. В льготные условия также попадали супруги и пожилые родители погибших военных. Однако Минтруд России дал отрицательное заключение документу.

Котяков: почти 700 тыс. человек в РФ состоят на учете в центрах занятости.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации