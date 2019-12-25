Котяков: почти 700 тыс. человек в РФ состоят на учете в центрах занятости

В Минтруде рассказали о росте напряженности по безработице в России.

Глава российского министерства по труду Антон Котяков сообщил, что почти 700 тысяч граждан страны состоят на учете в центрах занятости в качестве безработного населения. По мнению специалиста, постепенно напряжение на отечественном рынке труда начинает увеличиваться. Соответствующее заявление сделал спикер в рамках выступления на правительственном часе в верхней палате парламента.

В июне напряжение на рынке труда начинает постепенно расти…Регионы, как мы и рекомендовали им, перешли в проактивный режим работы с предприятиями и соискателями. Антон Котяков, глава Минтруда

Профильное ведомство держит вопрос с трудовой занятостью населения России на постоянном контроле. С 1 марта по 1 июня 2022 года количество регистрируемых безработных находилось в коридоре 660-680 тысяч человек. К текущему моменту чиновники внедряют меры поддержки различных сфер занятости. На данные расходы в бюджете предусмотрено порядка 90 млрд рублей. Помощь охватит почти 1,5 млн граждан.

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