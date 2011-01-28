На 20% увеличат бюджет на закупку препаратов против ВИЧ в Петербурге

Бюджет планируют увеличить на 20% - до 451,1 млн рублей. Средства пойдут на закупку медикаментов по десяти наименованиям.

В следующем году в Петербурге потратят больше средств на закупку препаратов для профилактики и лечения ВИЧ. Это связано с ростом цен на медикаменты и с нехваткой федеральных средств. Об этом 2 декабря пишут "Ведомости" со ссылкой на комздрав.

Бюджет планируют увеличить на 20% - до 451,1 млн рублей. Средства пойдут на закупку медикаментов по десяти наименованиям.

В текущем году финансирование этой сфера увеличили менее чем на 2 %. Если в 2021 году выделялось 372,8 млн рублей, то в 2022 году — всего 379,9 млн рублей.

Согласно данным на 1 ноября, в Петербурге официально зарегистрировали 43 728 горожан с ВИЧ. Каждый год число заражённых увеличивается на 2-3%. Сегодня терапию получают 26 606 человек или 61% от общего числа зарегистрированных.

Ранее в Петербурге на льготные лекарства и скрининг направят более 214 млрд рублей. Средства выделили на расширение неонатального скрининга для всех новорожденных. В следующем году малыши будут проходить скрининг на 36 редких заболеваний, сейчас в нем только пять позиций.

Фото: Piter.tv

