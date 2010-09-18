В Петербурге на льготные лекарства и скрининг направят более 214 млрд рублей

Средства выделили на расширение неонатального скрининга для всех новорожденных. В следующем году малыши будут проходить скрининг на 36 редких заболеваний, сейчас в нем только пять позиций.

Петербургское правительство одобрило проект "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов". Так, стоимость программы в 2023 году составит 214,6 млрд рублей. Это на 21,5 млрд больше, чем в том году.

Как рассказали в Смольном, самые большие статьи расхода приходятся на льготные медикаменты – 17,7 млрд рублей, что на 3,3 млрд больше, чем в текущем году; на расширение неонатального скрининга для всех новорожденных. В следующем году малыши будут проходить скрининг на 36 редких заболеваний, сейчас в нем только пять позиций.

Ранее мы писали, что в Ленобласти зарегистрировали первые случаи свиного гриппа. В Ленинградской области врачи зафиксировали 4 случая заболевания свиным гриппом с 11 ноября.

Фото: Piter.tv

