Развернувшие флаг Белоруссии на Исаакиевском соборе оштрафованы на 20 тысяч

На суде активисты объяснили, что хотели привлечь внимание общественности к ситуации в Белоруссии.

Октябрьский районный суд привлек к ответственности двух активистов Руслана Хазина и Владимира Драгуна. Без согласования со Смольным они устроили в центре Петербурга пикетирование с флагом белорусской оппозиции. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Активисты развернули флаг оппозиции на Исаакиевском соборе 8 ноября. Полотнище размером 5 на 2 метров развевалось на колоннаде Исаакия около полминуты. На суде молодые люди пояснили, что таким образом хотели привлечь внимание общественности к ситуации в Белоруссии. После победы Александра Лукашенко на президентских выборах там не утихают протесты.

Суд оштрафовал Хазина и Драгуна на 10 тысяч рублей каждого.

Ранее мы писали, что двух мужчин наказали за самовольный пикет в Петербурге с флагами Турции и Азербайджана.

Фото: кадр из видео / ВКонтакте