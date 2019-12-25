Двух мужчин наказали за самовольный пикет в Петербурге с флагами Турции и Азербайджана

Они ехали по Петербургу с флагами других стран. Это сочли за несанкционированное публичное мероприятие.

Фрунзенский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности двух мужчин, которые участвовали в пикетах с использованием национальных флагов Турции и Азербайджана. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что днем 8-го ноября 2020-го года Пашу Пашаев и Асим Гусейнов участвовали в публичном мероприятии пикетирования, которое проводилось с передвижением на "Мерседесе". Авто двигалось от Малой Карпатской улицы до Софийской улицы. Двое человек, которое находились в машине, были на расстоянии менее одного метра. Флаги были установлены на кузове. Своими действиями фигуранты хотели привлечь внимание окружающих к конфликту Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе, а именно ― взятию города Шуши под контроль ВС Азербайджана.

Мероприятие не было согласовано с профильным комитетом Смольного. Таким образом, мужчины нарушили требования федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

Посудимые пояснили, что не знали, что демонстрировать флаги сопредельных государств нельзя. Пашаева задержали на 5 суток, начиная с 8 ноября. Гусейнову назначили штраф в 20 тыс. рублей.

Ранее шестерых мужчин арестовали за акцию в поддержку Народного Карабаха на Невском проспекте.

Фото: Piter.TV