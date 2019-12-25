На 2022 год запланированы испытания новейшей российской самоходной гаубицы "Мальва"

Заводские испытания закончились в 2020 году.

На 2022 год запланированы государственные испытания новейшей российской самоходной гаубицы "Мальва". Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. По данным специалиста, в текущем году опытный образец техники пройдет через приемо-сдаточные испытания. В них разработчики должны будут подтвердить заявленные характеристики.

В 2021 году состоятся приемосдаточные испытания...в случае положительного результата, САО будет допущено на государственные испытания, начало которых предварительно намечено на первый квартал 2022 года источник агентства

Известно, что тестирование "Мальвы" начнется весной или летом. Техника должна отстрелять определенной количество снарядов, а также пройти испытания ходовой части на различных грунтовых поверхностях. Эксперты завершили заводскую оценку гаубицы к концу прошлого года.

Напомним, что "Мальва" разрабатывается ЦНИИ "Буревестник" в рамках ОКР "Набросок".

Российская гаубица-кабриолет "Мальва" пройдет испытания в 2021 году.

Фото: YouTube/Оружейный Мастер