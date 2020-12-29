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Российская гаубица-кабриолет "Мальва" пройдет испытания в 2021 году

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Перед этим установку должны отправить на доработку.

Россия испытает колесную гаубицу-кабриолет 2С43 "Мальва". Об этом сообщают "Известия".

Новая самоходная установка перешла с гусеничного шасси на колесное. Эксперты отметили, что переход на подобную технику является современным трендом в мировой артиллерии. По окончании заводских испытаний "Мальву" должны отправить на доработку, чтобы весной или в начале лета нынешнего года вывести гаубицу на полевые испытания.

Отметим, что "Мальва" предназначена для уничтожения пехоты и техники противника. Она также способна ликвидировать ядерные средства нападения в ближнем тылу.

Ранее в Китае оценили шансы противников пробить российский щит ПВО.

Видео: YouTube / Оружейный Мастер

Теги: гаубица, испытания, мальва
Категории: Лента новостей, Новости России,

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vernomales
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