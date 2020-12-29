Российская гаубица-кабриолет "Мальва" пройдет испытания в 2021 году

Россия испытает колесную гаубицу-кабриолет 2С43 "Мальва". Об этом сообщают "Известия".
Новая самоходная установка перешла с гусеничного шасси на колесное. Эксперты отметили, что переход на подобную технику является современным трендом в мировой артиллерии. По окончании заводских испытаний "Мальву" должны отправить на доработку, чтобы весной или в начале лета нынешнего года вывести гаубицу на полевые испытания.
Отметим, что "Мальва" предназначена для уничтожения пехоты и техники противника. Она также способна ликвидировать ядерные средства нападения в ближнем тылу.
Ранее в Китае оценили шансы противников пробить российский щит ПВО.
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