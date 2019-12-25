На 1 млрд рублей увеличат фонд содействия кредитованию малого бизнеса в Петербурге

Фонд будет предоставлять льготные займы на программы импортозамещения.

Стало известно, что в Петербурге Фонд содействия кредитованию малого бизнеса будет увеличат на 1 млрд рублей. Об этом во вторник, 15 марта, сообщили в пресс-слжубе Смольного.

Одной из мер поддержки Оперативного штаба по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности, станет докапитализация Фонда содействия кредитованию малого бизнеса. Последний будет предоставлять льготные займы на программы импортозамещения.

В Смольном выразили надежду, что это поможет сохранить рабочие места и поспособствует поддержанию покупательской способности.

Ранее мы писали, что в комздраве Петербурга объявили о завершении пятой волны ковида.

Фото: Piter.tv