На 1 млрд рублей увеличат фонд содействия кредитованию малого бизнеса в Петербурге

Стало известно, что в Петербурге Фонд содействия кредитованию малого бизнеса будет увеличат на 1 млрд рублей. Об этом во вторник, 15 марта, сообщили в пресс-слжубе Смольного.
Одной из мер поддержки Оперативного штаба по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности, станет докапитализация Фонда содействия кредитованию малого бизнеса. Последний будет предоставлять льготные займы на программы импортозамещения.
В Смольном выразили надежду, что это поможет сохранить рабочие места и поспособствует поддержанию покупательской способности.
Ранее мы писали, что в комздраве Петербурга объявили о завершении пятой волны ковида.
Фото: Piter.tv
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