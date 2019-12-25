На 1,4 млрд рублей объявили дорожный тендер в Петербурге

Весь комплекс работ планируют завершить до октября 2024 года.

На строительство Южной улицы (дорога М-23) в районе Лахты комитет госзаказа объявил тендер. На исполнение проекта выделили 1,4 млрд рублей из бюджета города, по данным сайта госзакупок.

Заказчиком выступил выступает СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства". Магистраль будет проходить от "Лахта Центра" до соединения с дорогой вдоль восточного берега Лахтинского разлива с выходом на ЗСД.

Еще в 2012 году дорогу м-32 начали прорабатывать в городском генплане. Первый конкурс на поиск подрядчика был проведен в 2015-ом, тогда цена контракта составила 64 млн рублей. Однако Смольный отменил заказ, такая же ситуация произошла в 2017 году.

Весь комплекс работ планируют завершить до октября 2024 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 26 апреля.

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