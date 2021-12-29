На 1,3 тыс. улиц обновят дорожную разметку в Петербурге

В Петербурге почти на 1 300 улицах обновят дорожную разметку. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту 31 января, в понедельник.
Подрядчикам предстоит стереть старую и нанести новую разметку, за эту работу им заплатят 807 млн рублей. Конкурсные лоты были сформированы по территориальную признаку.
В Приморском, Курортном, Калининском, Петроградском и Василеостровском районах на 352 улице будет работать АО "Трест".
В Адмиралтейском, Пушкинском, Красносельском, Петродворцовом и Кронштадтском районах на 354 улицах разметку нанесет ООО "Траектория".
В Выборгском, Красногвардейском, Невском и Фрунзенском районах контракт на работы на 270 улицах получило ООО "РОУД ЛАЙФ".
В Центральном, Московском, Кировском и Колпинском районах будут трудиться специалисты ООО "Перекрёсток" на 311 улицах.
Объем разметки составит 50,5 тыс. квадратных метров, она появится на 724,7 тыс. квадратных метров.
Ранее на улицах Маршала Казакова и Маршала Захарова обновят асфальтобетонное покрытие.
Фото: Piter.tv
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