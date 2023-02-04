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На 19 работающих в белгородском приграничье "скорых" установили системы РЭБ

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Вячеслав Гладков раскрыл планы властей региона по оснащению медицинских машин.

На 19 автомобилей скорой помощи, которые работают на граничащей с Украиной территории в Белгородской области, установлены системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).  Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал местный губернатор Вячеслав Гладков. Российский чиновник уведомил подписчиков в социальных сетях о том, что на очереди - остаются еще 11 таких специальных машин.

Установили на 19 авто скорой помощи, которые работают в приграничье, РЭБ, оборудование, которое помогает нам бороться с беспилотниками. Продолжаем эту работу, в работе сейчас еще 11 автомобилей. Будем работать и с другими видами транспорта.

Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

Глава региона подчеркнул, что вопрос безопасности остается для местных властей самым важным в работе. 

Единовременные выплаты жителям Грайворонского округа начались с 17 мая.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков

Теги: белгородская область, вячеслав гладков, рэб, скорая помощь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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