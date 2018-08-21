На 17 петербургских стритрейсеров составили протоколы

Протоколы составили в рамках проводимого профилактического рейда на Пискаревском проспекте.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в пятницу, 10 июля, сотрудники полиции провели профилактический рейд на Пискаревском проспекте: там обычно собираются стритрейсеры.

Полицейские проверили 180 транспортных средств, а в отношении 17 водителей были составлены протоколы за нарушения правил дорожного движения. Были обнаружены также нарушения правил установки на транспорте государственных регистрационных знаков, водители управляли машинами, не имея документов при себе; водили неисправные авто; у некоторых заметили неправильную тонировку; кто-то умудрился сесть за руль в нетрезвом виде и отказался от медосвидетельствования; у кого-то отсутствовала страховка и так далее.

Отмечается, что 5 протоколов из 17 были составлены за управление неисправным автомобилем: осмотренные машины, как отечественного, так и иностранного производства, переделаны под "спорткары". На машинах стоят двигатели от другого автомобиля или азотный двигатель, у некоторых отсутствовал бампер, салон и прочее. Правонарушителям грозят штрафы, а части из них – лишение водительских прав.

Ранее мы писали, что ночью полиция провела очередной рейд на Рубинштейна.

Фото: Piter.TV