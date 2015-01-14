На 17,7 млн рублей оштрафовали безмасочников в Петербурге за время пандемии

В комитете добавили, что они концентрируются не на наказаниях, а на профилактике правонарушения.

Стало известно, что за время пандемии горожан оштрафовали на 17 678 830 рублей за отсутствие масок в общественных местах. Об этом сообщает "КП-Петербург" со ссылкой на комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Петербуржцев штрафуют на четыре тысячи рублей, за повторное пренебрежение – пять тысяч рублей. Отмечается, что в прошлом году протокол по статье "об административных правонарушениях в Петербурге" выписали 6 701 горожанину, в текущем – 743.

В комитете добавили, что они концентрируются не на наказаниях, а на профилактике правонарушения.

Ранее в кикшеринговой компании рассказали о штрафах за неправильную парковку самоката. Специалист отметил, что электросамокаты появились не так давно, поэтому культура использования данного вида транспорта еще не развита.

Фото: pexels

