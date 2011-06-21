На 15% сократилось количество вакансий в Петербурге и Ленобласти

Некоторые компании приостановили прием новых сотрудников.

В Петербурге и Ленобласти за минувшие три недели сократился список вакансий, а количество соискателей выросло. Об этом 18 марта рассказали в пресс-службе компании "HeadHunter Северо-Запад".

На сайте число открытых вакансий уменьшилось на 15%, количество активных соискателей повысилось на 8,7%. По стране их число выросло на 8,3%. Такие показатели связывают с сокращениями в нестабильный период.

Отмечается, что некоторые компании приостановили прием новых сотрудников.

Ранее мы писали, что работодатели Ленобласти привлекают сотрудников с помощью бесплатных обедов и фитнеса.

Фото: Piter.tv



