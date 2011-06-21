На 15% сократилось количество вакансий в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге и Ленобласти за минувшие три недели сократился список вакансий, а количество соискателей выросло. Об этом 18 марта рассказали в пресс-службе компании "HeadHunter Северо-Запад".
На сайте число открытых вакансий уменьшилось на 15%, количество активных соискателей повысилось на 8,7%. По стране их число выросло на 8,3%. Такие показатели связывают с сокращениями в нестабильный период.
Отмечается, что некоторые компании приостановили прием новых сотрудников.
Ранее мы писали, что работодатели Ленобласти привлекают сотрудников с помощью бесплатных обедов и фитнеса.
Фото: Piter.tv
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