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На 15% сократилось количество вакансий в Петербурге и Ленобласти
Сегодня, 19:14
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На 15% сократилось количество вакансий в Петербурге и Ленобласти

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Некоторые компании приостановили прием новых сотрудников. 

В Петербурге и Ленобласти за минувшие три недели сократился список вакансий, а количество соискателей выросло. Об этом 18 марта рассказали в пресс-службе компании "HeadHunter Северо-Запад".

На сайте число открытых вакансий уменьшилось на 15%, количество активных соискателей повысилось на 8,7%. По стране их число выросло на 8,3%. Такие показатели связывают с сокращениями в нестабильный период. 

Отмечается, что некоторые компании приостановили прием новых сотрудников. 

Ранее мы писали, что работодатели Ленобласти привлекают сотрудников с помощью бесплатных обедов и фитнеса.

Фото: Piter.tv
  
 

Теги: компании, сотрудники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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