На 15% снизились темпы рождаемости в Петербурге за 5 лет

В городе ведется работа по профилактике абортов.

За последние пять лет наблюдают примерно 15% снижение темпов рождаемости в Петербурге. Об этом 14 октября рассказал главный внештатный специалист акушер-гинеколог комздрава, заведующий кафедрой и руководитель клиники акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова профессор Виталий Беженарь в беседе с "Петербургским дневником".

По словам Беженаря, причин для снижения темпов много. При этом в прошлом году, несмотря на пандемию, наблюдалось практически плато с динамикой снижения рождаемости в Петербурге. Ранее каждый год показатель был минус 7-6%, то в минувшем году – 1,5%. Специалист предположил, что в 2022 году процент падения будет выше, чем 1,5%.

Кроме того, в городе ведется работа по профилактике абортов. Беженарь рассказал, что в подведомственных учреждениях в 2018 году сделали порядка 16 тысяч абортов, а в 2020-м – 13,5 тысячи абортов. В 2018 году отказались от аборта благодаря в том числе и "неделе тишины" 17-18 процентов, а в 2020 – 20 процентов женщин, изначально обратившихся к врачу именно по поводу прерывания беременности.

Неделя тишины - женщине, обращающейся по поводу прерывания беременности по желанию до 12 недель беременности, дается неделя на размышления, ее консультируют врачи акушеры-гинекологи, медицинские психологи, при необходимости соцработники.

Ранее муниципалов хотят обязать публиковать материалы публичных слушаний. Возможно, материалы будут размещать даже на портале "Госуслуги".

Фото: Piter.tv

