Муниципалов хотят обязать публиковать материалы публичных слушаний

Возможно, материалы будут размещать даже на портале "Госуслуги".

Комитет по законодательству ЗакСа выступил за то, чтобы все материалы публичных слушаний, которые проводятся муниципалитетами, публиковались на их официальных сайтах. Инициативу озвучил председатель комитета Всеволод Беликов.

Кроме того, органы местного самоуправления смогут размещать материалы со слушаний на Интернет-ресурсах города и портала "Госуслуги". По мнению депутатов, это приведет региональное законодательство в соответствие с федеральными нормами, а также расширит возможности жителей Петербурга.

Беликов считает, что при нововведении люди смогут более активно участвовать в непосредственном осуществлении местного самоуправления.

Сейчас публичные слушания проводятся по проектам устава, его изменениям, проекту местного бюджета, отчете о его исполнении, по вопросам преобразования МО, проекту стратегии социально-экономического развития.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга