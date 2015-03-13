На 12% чаще автомобилисты Петербурга стали использовать газомоторное топливо

За три месяца водителям удалось сэкономить более 350 млн рублей, благодаря разнице в цене кубометра газа и литра бензина.

Автомобилисты Петербурга использовали почти 10 млн кубометров компримированного природного газа за первый квартал текущего года. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2021 года, передают в пресс-службе Смольного.

За три месяца водителям удалось сэкономить более 350 млн рублей, благодаря разнице в цене кубометра газа и литра бензина. Отмечается, что содержание загрязняющих веществ в воздухе в Северо-Западном регионе сократилось на 1,6% за год.

Сегодня в Петербурге работает 14 газозаправочных станций. В этом году планируют ввести в эксплуатацию ещё одну станцию в Левашово – рядом с КАД и ЗСД.

Ранее мы писали, что глава топливного союза Баженов не исключил закрытия АЗС из-за правил отпуска бензина. Для большинства операторов на российском рынке такая модернизация станет непосильной, а штрафы подорвут финансовое положение топливных компаний. Не исключено, что после введения новых правил последует массовое закрытие АЗС.

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