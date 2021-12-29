Глава топливного союза Баженов не исключил закрытия АЗС из-за правил отпуска бензина

Для большинства операторов на российском рынке такая модернизация станет непосильной, а штрафы подорвут финансовое положение топливных компаний. Не исключено, что после введения новых правил последует массовое закрытие АЗС.

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов направил в Госдуму письмо, в котором представители бизнеса попросили смягчить новые правила по контролю за точностью отпуска топлива на заправках. Об этом пишут "Известия".

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Допустимая погрешность при недоливе топлива будет снижена с 0,5 до 0,25%. В проекте нового КоАП России предусмотрено повышение штрафов за нарушения АЗС – 1% от оборота, но не мене 500 тыс. рублей вместо нынешних 100 тыс. рублей. Представители бизнеса убеждены, что российские заправки не оборудованы для этой инициативы. Переоснащение АЗС займет несколько лет. Кроме того, бизнесменам это не по карману. Для большинства операторов на российском рынке такая модернизация станет непосильной, а штрафы подорвут финансовое положение топливных компаний. Не исключено, что после введения новых правил последует массовое закрытие АЗС.

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