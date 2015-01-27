На 11% сократились продажи жилья в Петербурге и области

По подсчетам аналитиков, средняя цена реализованного лота сократилась на 5%.

В сентябре число зарегистрированных сделок по продаже квартир и апартаментов в Петербурге и области сократилось на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщает сервис Dataflat.Ru.

По оценке выручки на 16% понизились розничные продажи в многоквартирных домах. По подсчетам аналитиков, средняя цена реализованного лота сократилась на 5%. Жители города и области при этом чаще стали брать ипотеку – доля сделок выросла на 3%.

В Москве и Московской области рынок продаж квартир и апартаментов просел на 37%. Аналитики объясняют это тем, что рынок жилья в Петербурге базируется на более насущных потребностях, а в столице больше элитной недвижимости и жилья бизнес-класса.

Ранее петербуржцы стали тратить меньше денег в магазинах. Судя по данным Петростата, спрос на непродовольственные товары упал почти на 30%.

Фото: Piter.tv