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Петербуржцы стали тратить меньше денег в магазинах
Сегодня, 8:04
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Петербуржцы стали тратить меньше денег в магазинах

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Судя по данным Петростата, спрос на непродовольственные товары упал почти на 30%.

За минувший сентябрь 2022 петербуржцы потратили 157,6 млрд рублей на покупки в магазинах. Это на 17,9% меньше, чем за начало осени 2021-ого. Об этом свидетельствуют данные из отсчёта Петростата.

Одновременно с этим, продажи продуктов питания возросли на 3,7%, до 58,6 млрд рублей. Уменьшился показатель реализации непродовольственных товаров: снижение составило 27,4%, до 99 млрд рублей.

Оборот розницы в Северной столицы с января по сентябрь достиг 1,46 трлн рублей, то есть, уменьшился на 9,7% в сравнении с прошлогодними показателями. В целом торговля продовольственными товарами  выросла на 2,6%, а непродовольственными — уменьшилась на 15,8%.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на загородное жильё падает в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: магазины, петростат, санкт-петербург, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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