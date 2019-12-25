Петербуржцы стали тратить меньше денег в магазинах

Судя по данным Петростата, спрос на непродовольственные товары упал почти на 30%.

За минувший сентябрь 2022 петербуржцы потратили 157,6 млрд рублей на покупки в магазинах. Это на 17,9% меньше, чем за начало осени 2021-ого. Об этом свидетельствуют данные из отсчёта Петростата.

Одновременно с этим, продажи продуктов питания возросли на 3,7%, до 58,6 млрд рублей. Уменьшился показатель реализации непродовольственных товаров: снижение составило 27,4%, до 99 млрд рублей.

Оборот розницы в Северной столицы с января по сентябрь достиг 1,46 трлн рублей, то есть, уменьшился на 9,7% в сравнении с прошлогодними показателями. В целом торговля продовольственными товарами выросла на 2,6%, а непродовольственными — уменьшилась на 15,8%.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на загородное жильё падает в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Piter.TV