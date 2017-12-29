Нью-Йорк: В Бронксе жертвами пожара в жилом доме стали 12 человек, среди них дети

В сети появилось фото и видео с места трагедии.

Жуткая драма разыгралась в 19 часов вечера (3.00 по мск. времени) в жилом квартале Бронксе по адресу Проспект-авеню, 2363.

В доме разгорелся сильный пожар. Прибывшие на место спасатели эвакуировали жителей и спасли из огня 12 человек. Но, к сожалению, 12 человек, в том числе годовалый ребенок, погибли. Еще 4 человека находятся в крайне тяжелом состоянии, и число жертв может возрасти. На данный момент пожар полностью потушен, идет осмотр здания.

Мэр города сообщил, что такого крупного пожара с таким большим количеством жертв не было последние четверть века. На ликвидации пожара работали 160 человек.

Видео: CBS News

Фото:New York Post